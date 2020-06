Cacciatore, difensore dei rossoblù, lascia il Cagliari Calcio dopo Olsen, perchè non si è trovato l’accordo tra il giocatore e il club calcistico per la prosecuzione della stagione.

Cacciatore ha comunicato la decisione in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Dopo un’anno e mezzo si conclude il rapporto con il Cagliari calcio – scrive – Ci tenevo a ringraziare tutti della disponibilità e per avermi accolto come uno di voi da subito”. Poi un breve resoconto dell’avventura in Sardegna.

“In questo anno e mezzo ho dato tutto me stesso per il Cagliari, per il bene della squadra, dei tifosi, della società. Voglio fare un grosso in bocca al lupo ai miei compagni per questo finale di stagione. Mi sarebbe piaciuto poter finire insieme quello che abbiamo iniziato un anno fa”. Un problema in più per Zenga che ora si ritrova in difesa con gli uomini contati: Cacciatore, oltre che da esterno, poteva giocare anche nella retroguardia a tre del nuovo mister.