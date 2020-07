Le condizioni meteo, in questi giorni, sono dominate dall’Anticiclone africano. Anticiclone che nei primi 20 giorni di giugno era rimasto alla finestra, lasciando che le correnti atlantiche dominassero la scena. Ma lo scorso weekend ha rotto gli indugi prendendo nettamente il sopravvento e portandoci la prima, vera ondata di caldo dell’Estate.

Oggi sarà la giornata più calda, difatti sono attesi picchi di temperatura massima che potrebbero raggiungere quota 40°C soprattutto in Campidano. Ma farà caldo ovunque, le massime over 35°C saranno diffusissime e di notte difficilmente si scenderà sotto quota 20°C. Tra l’altro lungo le coste l’incremento dell’umidità si sta facendo sentire, con afa in rapida crescita.

Ma come scritto in apertura, da venerdì la situazione cambierà. Il vento di Maestrale, sospinto in Sardegna da una perturbazione che transiterà sul nord Italia, porterà un calo delle temperature soprattutto tra sabato e domenica. Temperature che scenderanno anche di 7-8°C, portandosi verso valori più consoni al periodo. Non sono previste precipitazioni.

In collaborazione con Meteo Sardegna