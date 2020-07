L’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, condannato a 23 anni di prigione per aggressione sessuale, dovrà risarcire circa 19 milioni di dollari, secondo quanto concordato dai legali dell’ex boss di Miramax con la Procura di New York: lo riporta la Cnn.

Il fondo consta più specificamente di 18.875.000 dollari e verrà distribuito tra le donne che hanno subito abusi sessuali da parte di Weinstein, ma anche tra le ex dipendenti della Weinstein Company che “hanno vissuto in un ambiente di lavoro ostile, hanno subito molestie sessuali e sono state discriminate sul luogo di lavoro”, ha reso noto l’ufficio del Procuratore Generale di New York.

L’accordo dovrà essere approvato adesso sia dalla Corte distrettuale, sia dalla Corte fallimentare che presiede il caso di bancarotta della Weinstein Company.