Inizia il 22 luglio la terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca. La manifestazione, che si terrà fino al 26 luglio al Forte Village di Cagliari, è caratterizzata da proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive e anche quest’anno si svolgerà in collaborazione con APA, l’Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone e con la direzione generale di Chiara Sbarigia, con il sostegno di Forte Village e con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, di ANICA e del Consorzio Costa Smeralda.

Ospiti d’eccezione Ilenia Pastorelli, in veste di madrina di questa edizione mentre Claudia Gerini sarà la presidentessa della giuria dedicata ai corti cinematografici; il presidente onorario del Festival sarà Matt Dillon. “Sono particolarmente orgogliosa di poter annunciare questa terza edizione di Filming Italy Sardegna Festival, che ho fortemente voluto proprio in questo periodo così difficile per la cultura e per l’intero settore dell’audiovisivo. Stiamo vivendo un momento storico unico nel suo genere e dei giorni davvero delicati, soprattutto per il cinema, che sta affrontando la riapertura delle sale tra scarsa presenza di pubblico e direttive molto difficili da attuare”, sottolinea Tiziana Rocca.

E aggiunge: “Anche questa edizione sarà dedicata alle donne, sono molto orgogliosa infatti di proseguire la collaborazione con Women in Film Italia, importante organizzazione che da anni si batte per i diritti delle donne. E sono molto felice di avere una donna forte e determinata come Ilenia Pastorelli nel ruolo di madrina del festival. Auspico che il Filming Italy Sardegna Festival possa, per quanto possibile, dare una spinta a questa ripartenza del settore ed essere un segno di speranza e di ottimo auspicio per il futuro”.