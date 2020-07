Ozzy Osbourne rassicura i fan: “Sto migliorando”

In una recente intervista rilasciata al programma televisivo The Talk, Ozzy Osbourne ha rassicurato i milioni di fan in tutto il mondo dichiarando che la sua salute sta migliorando.

“Sto migliorando. E’ un processo lento ma ci arriverò di sicuro. […] In questa pausa è andata bene, perchè sono guarito dall’intervento che ho fatto lo scorso anno. Non sono mai stato a casa tutto questo tempo in vita mia”. Il cantante dei Black Sabbath era stati sottoposto lo scorso anno ad un intervento alla colonna vertebrale ed è in cura per i sintomi del morbo di Parkinson.