Sono iniziate anche in Sardegna le misurazioni delle aule scolastiche per preparare l’avvio delle lezioni scolastiche in totale sicurezza. I risultati dei lavori saranno girati all’Ufficio scolastico regionale e quindi ai comuni per infanzia, elementari e medie e alle province e alla città metropolitana di Cagliari per le superiori.

L’Ufficio scolastico e gli istituti hanno già a disposizione anche il numero degli iscritti. Grazie quindi a questi dati, si tratterà solo di capire quanti metri quadri occorreranno a ciascun alunno per poter mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. Ancora non è certa la scomparsa della didattica a distanza: le indicazioni del ministero sono per la ripresa della normalità, ma con condizioni e logistica diverse rispetto al passato.

In ogni caso, il primo settembre inizieranno i corsi di recupero, un buon modo per stabilire se le misurazioni hanno superato la prova anticovid.