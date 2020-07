I Mr. Bungle di Mike Patton tornano dopo 20 anni con la cover di USA degli Exploited

I Mr. Bungle la band di Mike Patton, dopo la reunion di inizio anno per tre concerti a Los Angeles, San Francisco e New York in cui hanno eseguito per intero il demo del 1986 The Raging Wrath Of The Easter Bunny, ora la band di Patton con Scott Ian, Dave Lombardo, Trey Spruance e Trevor Dunn torna con il primo brano in oltre 20 anni.

Si tratta di una cover di USA degli Exploited, e i ricavati delle vendite saranno devoluti al MusiCares COVID-19 Relief Fund, che aiuta i musicisti in difficoltà a causa della pandemia.