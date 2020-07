L’attuale Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna, Ing. Antonio Angelo Porcu, va in pensione dopo una lunga esperienza professionale che lo ha visto ricoprire numerosi incarichi sia a livello locale che a livello nazionale.

Porcu ha iniziato la sua carriera come funzionario del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, poi della Direzione Regionale Sardegna, occupandosi degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante. Nominato Dirigente, diventa Comandante Provinciale di Cagliari e, successivamente, Comandante di Caserta, Nuoro e Sassari.

Ha svolto anche vari incarichi a livello centrale, come Dirigente dell’Ufficio Centrale dei Servizi Informatici, dell’Ufficio Centrale per il Servizio Antincendio Boschivo, e nel periodo del terremoto dell’Italia Centrale del 2016 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Centrale per l’Emergenza a Roma. Nel 2017 gli è stato affidato l’incarico di dirigente dell’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nominato Dirigente Generale, nell’agosto 2018 diventa Direttore Regionale dell’Abruzzo. Torna nella sua terra a Novembre 2019, come Direttore Regionale, concludendo una brillante carriera durante la quale ha saputo dare un importante contributo nell’ambito del processo innovativo che ha interessato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il suo ruolo all’interno del sistema della Protezione Civile Nazionale.