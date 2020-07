I Metallica annunciano: “Lavoriamo a nuova musica”

Durante una recente intervista con il conduttore di talk show svedese Fredrik Skavlan, il batterista dei Metallica, ha parlato della possibilità di realizzare un nuovo album durante la quarantena, aggiungendo quanto segue:

“Abbiamo iniziato diciamo da quattro settimane. Io e gli altri membri della band ci stiamo scambiando idee musicali via mail e una volta a settimana ci riuniamo su Zoom per un paio d’ore.

E’ da 11 settimane, cioè dall’inizio del lockdown, che ci sentiamo in questo modo. Ci sentiamo per sapere come stiamo, ma ultimamente abbiamo iniziato a scambiarci nuove idee musicali ed è fantastico. È bello rimanere in contatto con la band, sono anche curioso di conoscere le opportunità creative che ci attendono.”

Alla domanda su quali differenze ci possano essere tra scrivere un normale album e scriverne uno in quarantena, Lars ha risposto:

“Per quanto riguarda la parte pratica, non cambia molto e l’aspetto sonoro posso dire che è sorprendentemente professionale. Si tratta più che altro di capire quanto la distanza possa limitare lo scambio creativo. Sai, per band come la nostra, tipo U2, Red Hot Chili Peppers, Coldplay, o Iron Maiden, si basa tutto sulla cooperazione tra i membri che ne fanno parte. Se invece sei un solista, sei solo tu con la tua chitarra, o altro strumento e quindi è tutta un’altra storia.”