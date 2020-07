“Assessore Mereu, dove sono gli agenti di polizia locale a vigilare che tutti rispettino le regole?” Se lo chiedono in un post su Facebook le consigliere di opposizione Francesca Mulas e Giulia Andreozzi del Comune di Cagliari, pubblicando una foto di un parcheggio ‘creativo’ dove stanno per essere ultimati i lavori per la realizzazione del “Corridoio ciclabile 4 Monte Mixi” finanziato nel 2018 sul Pon Metro.

“La giunta di Centrodestra che governa la città di Cagliari da 12 mesi – spiegano – ha fatto una scelta precisa: nonostante si sia presentata alle elezioni con una forte campagna contro le piste ciclabili e in favore di più parcheggi per le auto, ha deciso di portare avanti i lavori sulla ciclabilità avviati dall’amministrazione precedente. Non possiamo che esserne soddisfatti: tutto il mondo va nella direzione della mobilità sostenibile, e l’emergenza Covid-19 ci ha dimostrato quanto sia sempre più indispensabile proteggere l’ambiente e le risorse naturali. Chiudere progetti già iniziati però non basta: bisogna farlo bene. E infatti Alessio Mereu, assessore comunale alla mobilità, pochi giorni fa in un’intervista sulla testata online L’Automobilista aveva dichiarato che “una volta completate le infrastrutture non ci saranno alibi: in presenza di corsie dedicate non sarà permesso alle biciclette circolare al di fuori di esse. Saremo ferrei su questo e sulle altre norme imposte dal Codice della strada per i ciclisti. Stiamo già provvedendo a potenziare i controlli con pattuglie dedicate. Saranno gli agenti di polizia locale a vigilare e accertare che tutti rispettino le regole con tanto di sanzioni se necessario”. Come non essere d’accordo con l’assessore? Il rispetto del codice della strada è fondamentale”.

“Peccato che – è l’attacco delle due consigliere – evidentemente severità e rigore a Cagliari valgono solo per i ciclisti, non per gli automobilisti che continuano a parcheggiare, talvolta in maniera creativa, sopra le corsie ciclabili. Ecco, ad esempio, cosa succede in via della Pineta dove stanno per essere ultimati i lavori per la realizzazione del “Corridoio ciclabile 4 Monte Mixi” finanziato nel 2018 sul Pon Metro: un’auto è abilmente inserita nelle due corsie della ciclabile, tra il marciapiede e il cordolo che la separa dalla strada. Quindi – conclude la nota – assessore Mereu, dove sono gli agenti di polizia locale a vigilare che tutti rispettino le regole?”