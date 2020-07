Una vittoria per tutti e di tutti. Oggi eravamo presenti in consiglio regionale con le associazioni più rappresentative del mondo studentesco, giovanile e medico per l’approvazione della proposta di legge 161/A sulle borse di specializzazione medica.

Sono state stanziate 192 borse di specializzazione che consentirà alla regione Sardegna di erogare 190 borse regionali ai giovani medici per diventare specialisti nella loro terra, basata su due capisaldi:

– Garantire una borsa per ciascun giovane medico, azzerando, a regime, l’imbuto formativo;

– Garantire l’assunzione dei futuri medici specialisti nelle strutture ospedaliere regionali in modo tale da garantire i livelli minimi assistenziali su tutto il territorio;

Il nostro impegno continuerà nel monitorare la situazione affinché si calcolino i fabbisogni reali e si monitori la qualità della formazione specialistica nel prossimo futuro.

Un ringraziamento va a tutte le forze politiche che si sono confrontate con noi in questo periodo e che si sono fatti portavoce delle nostre istanze all’interno del consiglio regionale, comprese tutte le associazioni con le quali abbiamo collaborato.

Ci auspichiamo che nel futuro ci sia un leale confronto con le altre associazioni che si sono manifestate ostili nell’ultimo periodo minando, potenzialmente, l’approvazione della stessa legge.

Dipartimento Medico

ALS

ANAAO GIOVANI

MGS

UniCa 2.0

UDU Sassari

UniSS

Progetto Studenti