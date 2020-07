È decollato oggi alle 15.25 il primo volo easyJet da Venezia con destinazione Cagliari.

Con oggi, easyJet ripristina le operazioni dall’aeroporto Marco Polo, riattivando questa settimana i collegamenti domestici per Napoli, Catania, Olbia, Brindisi e Bari e la rotta internazionale per Londra Gatwick.

Nelle settimane successive, inoltre, si volerà anche nel Regno Unito, in Grecia, in Francia, in Germania, in Spagna, in Danimarca, in Svizzera, in Repubblica Ceca, in Israele e in Marocco.