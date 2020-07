Un incendio ha danneggiato e costretto ancora allo stop il ristorante Cucina.eat in piazza Galilei a Cagliari. Qualcuno ha incendiato uno scooter che era stato parcheggiato davanti alla porta d’ingresso del ristorante e le fiamme sono arrivate sino all’ingresso del locale. “Fortunatamente è scattato l’antifurto – racconta il titolare, Giuseppe Carrus – abbiamo subito avvertito i vigili del fuoco, cosa che avevano già fatto i residenti della zona. L’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che il locale andasse completamente distrutto”.

Danneggiata la porta d’ingresso, le pareti vicine e alcuni arredi, oltre al food track sempre di Cucina.eat che era parcheggiato tra la porta e il motorino incendiato. “Proprio i vigili del fuoco hanno evitato che venisse distrutta dalle fiamme la nostra Ape Piaggio – sottolinea ancora Carrus – il mezzo poteva esplodere. L’incendio ha creato molti danni, ma quello che ci scoraggia di più e il nuovo stop che dovremo subire per sistemare ogni cosa. Siamo stati fermi tre mesi per il coronavirus, la ripartenza è stata lenta, adesso è arrivato anche l’incendio. Chi ci conosce sa che facciamo questo lavoro per passione e nemmeno questo imprevisto ci fermerà, ma l’amarezza è tanta”. La Polizia ha avviato le indagini sull’episodio, tanto che gli specialisti della Scientifica sono tornati nel locale per eseguire alcuni rilievi.

“Noi abbiamo rapporti buoni con tutti – sottolinea il proprietario – escludiamo tassativamente che l’incendio sia indirizzato a noi”.