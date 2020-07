Così, come consuetudine da tanti secoli, a Seui si rinnovano i festeggiamenti in onore di Santa Lucia martire. L’appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 luglio 2020.

L’edizione odierna della Festa a causa della pandemia da Cobivirus 19 avrà un programma molto differente dalla tradizione, non si svolgerà nell’antica chiesetta a Lei dedicata, ma a poche centinaia di metri di distanza, vicino al fiume S’Isca, a cui si arriverà in auto.

Questo il programma, rigorosamente religioso, che prevede: sabato, nella chiesa parrocchiale, alle ore 18, la recita del Santo Rosario, a cui seguirà la Messa.

L’indomani mattina, alle ore 10.20 è prevista la partenza del simulacro in automobile, in corteo dalla Parrocchiale al fiume S’Isca. Alle 11, all’aperto sarà celebrata la Santa Messa solenne. Al termine il simulacro sarà riaccompagnato in auto alla chiesa parrocchiale, distante circa due chilometri.