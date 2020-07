In evidente stato di alterazione psicofisica ha ripetutamente minacciato e insultato i genitori, tentando di entrare nella loro abitazione sfondando la porta d’ingresso.

Un 54enne è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti contro i familiari. I miliari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 in un’abitazione di via Cavaro, a Quartu Sant’Elena. L’uomo è stato immobilizzato e arrestato.

Per lui è già stata disposta una misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di duecento metri dall’abitazione familiare.