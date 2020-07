L’assessore regionale dell’Urbanistica, Quirico Sanna, ha avuto un malore dopo un accorato intervento in Aula dove è in discussione l’interpretazione autentica sul Piano Paesaggistico regionale che serve alla Regione per difendere la strada a quattro corsie Sassari-Alghero.

Ora Sanna si è ripreso ed è rientrato in Aula tra gli applausi dei consiglieri regionali. Sul disegno di legge in esame l’opposizione ha assicurato che darà battaglia perché rappresenta solo “un sotterfugio, un grimaldello per stravolgere il Ppr visto che l’interpretazione consente di intervenire sulle coste, sull’agro e sui beni identitari, cioè su ciò che secondo le norme del Ppr non si può toccare”.