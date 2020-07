Ha perso l’equilibrio ed è caduto dal trattore battendo la testa. Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato con codice rosso all’ospedale Brotzu ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18:30 a Villamar. Il 18enne viaggiava a bordo di un trattore condotto da un ragazzo di 26 anni. Stavano percorrendo la via Cagliari quando il giovane ha perso l’equilibrio candendo dal trattore. Il conducente si è subito fermato per aiutarlo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’Elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale. I militari della Compagnia di Sanluri e della Stazione di Villamar stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e per capire se ci sono responsabilità. L’ipotesi potrebbe essere di lesioni stradali colpose.