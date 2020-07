“Il momento è delicato, le complesse trattative relative alla firma del contratto sull’energia sono in una fase avanzata ma non ancora conclusiva”. Lo scrive Giuseppe Mannina, amministratore delegato di Sider Alloys Italia, in una lettera inviata ai sindacati metalmeccanici.

Nel frattempo prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori e delle sigle della fabbrica ex Alcoa di Portovesme, nel Sulcis Iglesiente, a seguito del mancato rinnovo del contratto nei confronti di 20 dipendenti delle manutenzioni e il rientro di 85 in cassa integrazione.

“Nonostante questo – sottolinea la multinazionale che ha acquisito lo stabilimento di Portovesme – l’Azienda si impegna a informare le parti sociali su qualsiasi avanzamento verso l’obiettivo finale”.

