Monta la tensione all’interno della Ocean Viking, con a bordo 180 migranti: alcuni minacciano di gettarsi in mare. A renderlo noto è la Sos Mediterranee che denuncia la “mancanza di solidarietà” dei Paesi Ue.

“Ancora una volta siamo lasciati in un limbo senza alcuna indicazione di un porto di sbarco“. Le persone sono state recuperate in 4 diverse operazioni in 5 giorni nelle aree Sar italiana e maltese.

“Alcuni dei sopravvissuti sono in condizioni precarie in mare da 8 giorni. La situazione è insopportabile“, spiega la ong francese.