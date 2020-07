“Anche se sarà un estate molto diversa dalle precedenti vale la pena ricordare – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – quelli che sono i diritti, ma anche i doveri che i proprietari dei cani che vorranno recarsi con loro nelle spiagge libere durante le vacanze. Per questo, anche alla luce delle nuove sentenze di questi giorni che ad esempio permettono il passaggio negli stabilimenti balneari di coloro che devono raggiungere battigia e spiaggia libera, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha messo a punto un semplice decalogo di quello che possiamo e non possiamo fare, ma anche di quello che ‘dobbiamo fare e sapere’ se decidiamo di andare in una spiaggia libera con il nostro cane al seguito.

Per raggiungere la spiaggia libera con il nostro cane è consentito il passaggio sia sulla battigia che attraverso gli stabilimenti balneari, il cane deve comunque sempre essere al giunzaglio corto e con museruola al seguito .

. Ogni comune deve indicare con appositi cartelli l’ eventuale presenza di spazi di spiaggia libera destinati ai bagnanti con cani al seguito , in questo caso è proibito portare il cane in spiagge non autorizzate, mentre si può portare il cane ovunque se non vi sono spiagge a loro dedicate.

, in questo caso è proibito portare il cane in spiagge non autorizzate, mentre si può portare il cane ovunque se non vi sono spiagge a loro dedicate. I divieti e i relativi cartelli devono essere sempre segnalati con riferimento al decreto, alla legge regionale o all’ordinanza comunale o della guardia costiera qualora non vi sia quella indicazione i cartelli sono illegali.

Il cane in spiaggia deve essere tenuto al guinzaglio corto e con museruola e comunque si deve garantire sempre l’acqua e l’ombra ed è assolutamente vietato tenere i cani al sole specialmente nelle ore di maggior calore.

ed è assolutamente vietato tenere i cani al sole specialmente nelle ore di maggior calore. Portare sempre paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni dei cani, cosi come è obbligo rimuovere i propri rifiuti portandoli con se se non vi sono appositi cestini di raccolta quando ci allontaniamo dalla spiaggia.

per la raccolta delle deiezioni dei cani, cosi come è obbligo rimuovere i propri rifiuti portandoli con se se non vi sono appositi cestini di raccolta quando ci allontaniamo dalla spiaggia. I cani possono entrare in mare sempre tranne nei casi di divieto.

Avere sempre e comunque rispetto per il prossimo, compresi quelli che non amano i cani. Se si è in spiaggia mista occorre tenere sempre il proprio cane con sé.