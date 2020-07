La Sardegna brucia ancora: dopo l’incendio scoppiato questa mattina a Burgos, in provincia di Sassari, un vasto incendio è scoppiato nelle campagne di Bono (in località Loddai), che ha visto il coinvolgimento di due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Alà dei Sardi e Farcana; e uno a Orani, in località Sadula, dove un elicottero della forestale è intervenuto presso un fienile vicino alla Ss 131 Dcn al chilometro 31 in direzione Nuoro. Il rogo è stato estinto poco dopo le 13.

Su Bono coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bono mentre a Orani il D.O.S. appartenente alla pattuglia del Corpo forestale del medesimo paese.