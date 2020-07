Riparte la campagna “Proteggi l’ambiente, fai la raccolta differenziata”, che il Comune di Iglesias ha promosso insieme a San Germano Spa Gruppo Iren, la società che gestisce il servizio sul territorio comunale. L’obiettivo? Tutelare l’ambiente, attraverso la cultura della raccolta differenziata, fornendo consigli utili sulla sua applicazione e creando dei punti di raccolta nelle aree in cui non è ancora attivo il servizio porta a porta.

A tal proposito l’amministrazione comunale ha dichiarato che nei prossimi giorni saranno predisposte le isole ecologiche mobili, i punti informativi e saranno anche fissati gli incontri con i cittadini.

Le isole saranno attivate nelle zone di Pitzu Asimu, Regione Martiadas, Monte Figu, Ceramica e Cabitza e saranno destinate al conferimento di carta e cartone, plastica, secco, vetro e lattine, organico, farmaci, pile, cellulari, cartucce per stampanti, lampadine led e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal 6 al 10 luglio animatori e tecnici saranno presenti per mostrare ai cittadini il corretto funzionamento e dare indicazioni su come differenziare i rifiuti.

“Dopo qualche mese di rinvio a causa delle problematiche insorte per il Covid-19, saranno finalmente operative le nuove cinque isole ecologiche mobili – spiega l’assessore dell’Ambiente, Francesco Melis – Questo nuovo servizio permetterà di risolvere diverse criticità segnalate dai cittadini. Si potrà accedere alle isole durante tutta la giornata”.