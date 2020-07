Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, a Nuoro, un’anziana ha perso la vita cadendo dal balcone della sua abitazione in via Fiume.

Sul posto si sono tempestivamente recati i medici del 118, che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso e gli agenti della Squadra Mobile.

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire il tragico evento, ma secondo le prime informazioni sembrerebbe che alla donna servisse un deambulatore e che nella zona non siano presenti telecamere.