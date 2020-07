C’è un nuovo caso di positività al Coronavirus al Cpa di Monastir. Un migrante arrivato il 29 giugno scorso nelle coste del Sulcis è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

L’uomo, in apparente buono stato di salute, è stato portato al Centro di identificazione dopo il massiccio sbarco avvenuto quattro giorni fa.

Come da procedura è stato sottoposto al tampone, come tutti gli altri, e l’esame ha dato esito positivo. Ora è in attesa della ripetizione del tampone e dovrà stare in quarantena.