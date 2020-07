Secondo Graziano Milia, candidato sindaco alle prossime amministrative del Comune di Quartu, “sarebbe sbagliato non attenersi alle indicazioni del Governo e rinunciare all’election day del 20 settembre”. Milia si appella quindi alla Regione, che ha deciso di rinviare l’appuntamento elettorale quartese tra ottobre e novembre.

“Non è questione tecnica – si legge in una nota Facebook – è un problema di merito che riguarda l’interesse di tutti i sardi, chiamati a rispondere con le loro tasche del mancato accorpamento del voto previsto in tutta Italia il 20 settembre. Il risparmio di nove milioni di euro, in questo particolare momento storico, non è un’opzione, è un imperativo morale a cui la politica è chiamata a rispondere in modo unitario e trasparente, senza tentennamenti”.

“Noi – conclude Milia – non faremo passare sotto silenzio quello che sarebbe un un’incomprensibile spreco di risorse ai danni dei cittadini sardi”.

