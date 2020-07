Sarebbero due gli algerini positivi al Covid 19 e non uno solo come appreso inizialmente. Si tratta di due uomini arrivati il 29 giugno scorso sulle spiagge del Sulcis.

I due, ma non è escluso che ce ne siano altri positivi al tampone per il Coronavirus, sono per ora al Cpa di Monastir dove sono stati portati per le operazioni di identificazione dopo lo sbarco e sono in attesa di un secondo esame. Nel frattempo vengono tenuti sotto osservazione.

