Il super eco-bonus per l’efficientamento energetico degli edifici fa gola agli olbiesi e il Comune prolunga la consulenza per i cittadini di un esperto che agevoli la migliore conoscenza del provvedimento normativo che garantisce sgravi e vantaggi per chi ristruttura in nome della sostenibilità ambientale.

“L’incentivo è appetibile e ne promuoviamo il massimo utilizzo”, spiega il sindaco Settimo Nizzi. “Il nostro esperto potrà chiarire eventuali dubbi e incentivare l’accesso all’operazione, che consente di migliorare le condizioni del proprio edificio senza sostenere, in molti casi, alcun costo effettivo per i lavori”.

Ai proprietari degli immobili, sulla base di determinate condizioni e specifici requisiti, si permette di realizzare interventi di isolamento termico e installazione di caldaie a condensazione al posto dei vecchi impianti, ma anche la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per il rifornimento di auto elettriche, fruendo di una detrazione fiscale, trasformabile in un credito di imposta pari al 110% delle spese sostenute per gli interventi. Il compito di instradare correttamente gli olbiesi è affidato a un avvocato esperto in materia, Mauro Delogu, che riceve su appuntamento negli uffici comunali il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12. Per fissare un incontro occorre scrivere a mauro.delogu@comune.olbia.ot.it