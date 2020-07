“Divieto di transito nella pista ciclopedonale lungo la strada arginale”. A darne notizia il Comune di Cagliari.

“Il dirigente del Servizio Mobilità – si legge in una nota – infrastrutture viarie e reti, con propria Ordinanza n. 850 del 2.7.2020, ha disposto che, per consentire alcuni lavori di manutenzione, nella pista ciclopedonale lungo la strada arginale, nel tratto compreso tra la via Mercalli e la via dei Conversi, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale, dal giorno 03/07/2020 fino al giorno 02/09/2020 con validità 0 – 24, ad esclusione dei mezzi dell’impresa”.