Sui social è stato molto condiviso un falso post del sindaco Sean Christian Wheeler che informa la popolazione che i casi a Porto Torres sarebbero 30. La notizia è invece una bufala.

Lo stesso sindaco a ricondiviso la nota sul suo profilo Facebook. “Se avete ricevuto uno screenshot come quello in basso a destra, sappiate che è falso o comunque non corrisponde alla attuale realtà. Chi l’ha creato, o chi ha riproposto quell’eventuale vecchio screenshot, sta disinformando e sta commettendo un reato. Il numero dei contagi in città, ad oggi 2 luglio, è lo stesso comunicato ieri, cioè uno”.