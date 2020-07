Graziano Mesina, l’ex primula rossa del Supramonte, condannato giovedì 2 luglio in via definitiva a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è irreperibile.

Quando i Carabinieri, dopo il verdetto della Cassazione si sono presentati alla sua abitazione ad Orgosolo per condurlo in carcere, Mesina non c’era e nel pomeriggio non si era presentato alla stazione dei carabinieri di Orgosolo per la firma.