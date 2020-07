Incidente stradale questa mattina in via Castiglione.

Una donna di 49 anni, mentre transitava col suo monopattino sulla pista ciclabile, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull’asfalto.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.