Nulla di fatto sul Ppr, nonostante la seconda seduta del Consiglio regionale ne abbia discusso fino a notte fonda. Si riprenderà oggi alle 15.

L’Aula ha lavorato fino alle 3.30 sull’esame degli emendamenti presentati dalle opposizioni. In totale, le proposte di modifica erano quasi 700, 500 devono essere ancora discusse. In realtà ieri in Consiglio c’è stato il tempo per votarne e bocciarne giusto una ventina, considerato che su ognuna gli interventi di Progressisti, LeU, M5s e Pd sono stati svariati.

La lunga lista di emendamenti si è assottigliata grazie all’approvazione di uno presentato dalla Giunta scritto in modo tale da rendere inutile la discussione di oltre un centinaio di proposte della minoranza che, infatti, sono decadute. Si è discusso fino alle 3 del mattino, ma la seduta alla fine è stata rinviata a questo pomeriggio: prevista un’altra maratona.