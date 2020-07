I Vigili del fuoco e la polizia municipale di Cagliari sono in azione sull’Asse Mediano all’altezza di viale Marconi.

Stando a quanto dichiarano le forze dell’ordine che si trovano sul posto, sarebbero caduti dei calcinacci ed è stata chiusa la bretella che dall’Asse mediano scende in viale Marconi per andare verso Quartu Sant’elena o via San Benedetto e inoltre è stata chiusa la bretella che da viale Marconi sale sull’Asse Mediano.