È disponibile online sul sito dell’Ateneo il ‘Manifesto’ degli Studi dell’Università di Cagliari: non è altro che un documento nel quale sono scritti tutti i corsi di laurea attivati per l’Anno Accademico 2020/21, con l’indicazione delle modalità per iscriversi e per accedere ai servizi offerti dall’Ateneo.

Per tutti i corsi, ad eccezione di quelli a programmazione nazionale e dei corsi che hanno prove gestite dal Consorzio CISIA (che hanno scadenze diversificate), la domanda di iscrizione può essere presentata a partire dal 9 luglio fino al 27 agosto. Per chi volesse iscriversi a un corso di laurea magistrale può invece presentare domanda dal 9 luglio fino a quattro giorni prima della data della prova di verifica.

È disponibile anche un nuoco corso: si tratta della laurea triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia.

Il Manifesto degli Studi indica per ogni corso attivato il numero dei posti disponibili (in caso di numero programmato locale o nazionale) con la data della prova di accesso. Per gli altri corsi, quelli ad accesso libero, indica la data della prova di verifica della preparazione iniziale, che ormai da tempo costituisce un passaggio obbligato che permette di conoscere eventuali carenze formative. Nell’attesa della prova, ogni studente può esercitarsi on line con i test degli anni precedenti per cominciare a prendere familiarità con gli esercizi proposti.

Le prove di verifica della preparazione iniziale di tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, fatta eccezione per le prove dei corsi di studio di Scienza della Formazione Primaria, Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni sanitarie (che hanno modalità e tempistiche differenti, comunque specificate nel Manifesto) si svolgeranno da casa mediante il sistema TOLC@CASA gestito dal CISIA.