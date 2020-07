È il solito gregge che pascola nei campi tra l’ospedale Brotzu e via Jenner, a Cagliari. Ne abbiamo scritto tantissime volte (per esempio qui, o qui), denunciando pericolosissimi attraversamenti sull’Asse mediano, con conseguente traffico bloccato diventati ormai routine, oppure le abbiamo sorprese (e fotografate) al pascolo nelle aiuole dell’ospedale.

Stavolta abbiamo immortalato l’attraversamento pedonale del gregge nella rotonda di via Peretti.

“Nessuno interviene per evitare i rischi che una situazione fuori controllo può causare ai pazienti e ai malati”. Così sosteneva Paolo Truzzu nel 2017, prima di diventare sindaco di Cagliari, ponendo per l’ennesima volta all’attenzione il problema. “Vedere greggi di pecore nei prati del Brotzu, davanti all’ingresso del Cup, intorno alla struttura non è più un fatto eccezionale, ma una situazione comune”.

Eppure Truzzu, a un anno dall’inizio del suo mandato, non è ancora intervenuto per risolvere il problema.