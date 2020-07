“Graziano è venuto ieri mattina a casa, poi non l’ho più visto né sentito, non ho idea di dove possa essere”.

Così parla Antonia Mesina, 76 anni, sorella dell’ex primula rossa del Supramonte in fuga dopo la sentenza definitiva a 30 anni di carcere pronunciata ieri sera dalla Cassazione.

L’anziana non ha più voglia di parlare: “Sono malata e stanca di essere interpellata per motivi di cronaca che riguardano mio fratello, ho diritto di essere lasciata in pace”.

