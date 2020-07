E’ stato pubblicato un primo significativo bilancio della Commissione d’inchiesta sul Femminicidio sulla violenza di genere durante il periodo di emergenza Covid-19, in particolare durante il lockdown. Durante i giorni di quarantena, il numero di denunce da parte delle donne era incredibilmente diminuito e questo ha allarmato tutte le operatrici che nei vari ambiti combattono questa orribile piaga.

“Il Dipartimento Pari Opportunità di Ali ha assunto un ruolo trainante nella lotta alla violenza durante la Pandemia”, spiega Andrea Catizone, Direttrice del Dipartimento Pari Opportunità di Ali- Autonomie Locali Italiane, “Ci siamo fatti promotori, anche con altre associazioni, della campagna di divulgazione del numero verde 1522 assunta dal Governo e dal Ministero per le Pari Opportunità che ha consentito alle donne vittime di violenza di poter richiedere ed ottenere il supporto necessario per poter denunciare e poi ricevere protezione contro la violenza domestica. Inoltre – prosegue Catizone – abbiamo avviato la campagna, già realizzata in Spagna prima ed in Francia dopo, che abbiamo chiamato ‘mascherina 1522’ e che si è tradotta in un Protocollo tra la Ministra per le Pari Opportunità e la Fofi, la Federfarma e l’Assofarm, per cui anche dentro le Farmacie si può trovare materiale informativo sia sul numero 1522 che su tutti i servizi del territorio contro la violenza. Un lavoro che ha prodotto grandi risultati e che ha consentito di invertire il dato sulle denunce come la Relazione presentata dalla Commissione d’inchiesta sul femminicidio fa emergere con chiarezza anche analizzando i dati Istat in materia. L’impegno del Dipartimento Pari Opportunità di Ali per il contrasto alla violenza di genere – conclude Catizone – prosegue anche nel campo della formazione destinata alle amministratrici e agli amministratori locali. I corsi di formazione in via di attivazione coinvolgeranno migliaia di amministratori e prevedono un focus specifico sulla violenza di genere e la rete dei servizi territoriali per la prevenzione e la tutela”.