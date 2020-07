Lavoro di Photoshop per Francesco Piludu, attuale consigliere e candidato sindaco alle elezioni di Quartu Sant’Elena. Questa mattina sulla pagina Facebook di Piludu è apparsa l’intervista del Segretario regionale del Partito Democratico Cani, con qualche piccola ma significativa modifica.

Le abbiamo messe a confronto:

Il primo titolo, quello originale, recita così: “Appello di Cani: “Centrosinistra unito, peccato per Milia”, l’altro, quello pubblicato da Piludu, è stato ritoccato a dovere, eliminando il “peccato per Milia” come per omettere quanto ci sia ancora da lavorare per un centrosinistra unito anche per Quartu Sant’Elena.