Anche gli specialisti del Noe si interesseranno di quanto sta accadendo nel lago Omodeo, la moria di pesci che poi rimangono in decomposizione in superficie. I carabinieri del Nucleo operativo ecologico hanno ricevuto una segnalazione e si confronteranno con gli altri organismi istituzionali territoriali per capire come procedere.

Già lo scorso anno si era verificato lo stesso fenomeno e l’Arpas aveva eseguito i campionamenti, non riscontrando inquinamento ma un problema di eutrofizzazione dell’acqua dovuto a più fattori. Con buona probabilità anche in questa occasione sarà l’Arpas per prima ad eseguire gli accertamenti. La situazione del lago sarà al centro di una riunione tra i sindaci che sarà convocata la prossima settimana dai presidenti delle Unioni del Guilcier e del Barigadu.