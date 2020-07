È finita anche sui media internazionali la polemica scoppiata dopo il respingimento di un gruppo di turisti Usa arrivati in Sardegna a bordo di un jet privato proveniente dal Colorado. Il New York Times, riportando l’Associated Press, ha pubblicato un articolo dal titolo “Report: Sardinia Blocks Americans Who Land in Private Jet”.

Nel testo si ricostruisce la vicenda, dal momento del blocco siino alla ripartenza. Non solo. Vengono anche riferite le prese di posizione della Regione Sardegna, che aveva chiesto alle autorità aeroportuali più elasticità, le dichiarazioni dell’assessore al Turismo Gianni Chessa, che aveva raggiunto lo scalo per esprimere solidarietà ai turisti americani, e infine anche la polemica dei politici di centrodestra (“fanno sbarcare i migranti sulle coste della Sardegna ma respingono i turisti”).

Spiccano nell’articolo due errori: i cognomi del governatore (che da Solinas diventa ‘Salinas’) e dell’assessore (che da Chessa diventa ‘Cessa’) sono sbagliati.