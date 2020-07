A distanza di due anni dall’acclamato Sinatra – progetto tra i più apprezzati del 2018 con un disco di platino per l’album e altri sei per i singoli Bling Bling (Oro), Trap Phone, Modalità aereo, Borsello e 2%, Gué Pequeno ha pubblicato un nuovo lavoro ed è pronto anche per un live in Sardegna.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio 2020, all’Opera Beach Arena.

Mr. Fini, questo il titolo del nuovo album, è disponibile dal 26 giugno in tutte le piattaforme di streaming e nei negozi di dischi via Island Records.

La copertina: si tratta del settimo album in studio per il rapper, che, con questo nuovo capitolo della sua storia, si prepara a riaffermare la rilevanza musicale che lo hanno sempre contraddistinto lungo tutto il suo percorso.

