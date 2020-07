Durante la scorsa notte, intorno alle 04:30, la Sala operativa del Comando Vvf Sassari ha ricevuto una richiesta di intervento per l’incendio di un’autovettura e di un furgone, verificatosi a Lu Bagnu, nel comune di Castelsardo (SS).

Sul posto si è tempestivamente recata una squadra operativa, partita dalla sede centrale, che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall’evento spegnendo le fiamme. Le cause che hanno scaturito l’incendio sono ancora in fase di accertamento. Presenti anche i Carabinieri per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso.