Paura durante la scorsa notte a Elmas, nel cagliaritano, dove, verso l’una, una bomba carta ad alto potenziale è stata fatta esplodere davanti all’ingresso di una palazzina in via Asquer. Il boato prodotto dall’esplosione è stato avvertito da tutti gli abitanti della zona, ma fortunatamente nessuno è passato nella via in quel momento.

Danneggiato il portoncino e saltati in aria i cestini dei rifiuti, i detriti poi hanno scheggiato le auto in sosta. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia con gli agenti della Squadra volante di Cagliari, gli artificieri e i carabinieri.

Successivamente sono arrivati anche gli specialisti della Scientifica per l’analisi sui frammenti dell’ordigno rimasti ancora integri. Gli investigatori della Mobile hanno già cominciato a sentire gli inquilini della palazzina per capire chi possa essere il destinatario dell’attentato. Al vaglio anche i filamenti delle telecamere presenti in quella zona. Nessuna ipotesi viene scartata, compresa quella di un pesante avvertimento legato agli ambienti della microcriminalità.