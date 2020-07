Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari durante la scorsa notte in soccorso di un cagnolino finito nei cunicoli delle acque di scolo presso il cortile di un’abitazione nel comune di Settimo San Pietro.

Il povero cagnolino, in preda alla disperazione, si era infilato nei cunicoli cercando una via d’uscita per risalire in superficie.

La richiesta è pervenuta alla sala operativa 115 da parte dei proprietari, impossibilitati ad accedere all’interno del complesso cuniculare sotterraneo, sia per l’altezza che per la profondità degli stessi.

Gli operatori dei Vvf sono intervenuti con una squadra ordinaria, una squadra del nucleo SAF (Speleo alpino fluviale) e apposite attrezzature tecniche, si sono addentrati nei cunicoli e hanno provveduto al recupero dell’animale, che hanno riportato in superficie e riaffidato ai proprietari sano e salvo.