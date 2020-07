Elicotteri del Corpo forestale in azione: il primo, proveniente dalla base di Villasalto, è intervenuto su un incendio divampato nell’agro del comune di Nurri, in località Genna Marta. Altri due, provenienti dalle basi di Alà dei Sardi e Farcana, sono intervenuti prima su un rogo sviluppatosi nell’agro del comune di Torpè, in località Sos Cuponeddos, poi sono stati dirottati nel comune di Posada in località Riu S. Caterina.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale.