Un uomo di 52 anni è stato soccorso oggi sul litorale di Torre del Pozzo, nell’oristanese, da tre surfisti e dalla Guardia costiera.

Il 52enne si era tuffato in acqua per fare una nuotata, ma a causa delle cattive condizioni del mare, ingrossato dal forte vento di maestrale, non riusciva a tornare a riva.

I bagnanti in spiaggia hanno dato l’allarme e, dopo un primo tentativo di salvataggio da parte di un surfista, altri due si sono lanciati nell’impresa con le loro tavole riuscendo ad avvicinarsi alla costa, quando l’uomo era ormai allo stremo delle forze.

L’arrivo di una motovedetta della Guardia costiera ha messo fine alla disavventura: bagnante e surfisti in salvo.