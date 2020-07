Nella notte sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco che sono intervenuti a Cagliari ed Assemini per spegnere le fiamme che hanno distrutto diverse auto.

Un intervento in via Conte Biancamano a Cagliari dove è intervenuta la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino della sede distaccata portuale di Cagliari.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per ulteriori accertamenti e indagini di loro competenza.

Un’altro intervento intorno alle 3:45 per l’incendio di un’autovettura in sosta nella via Sonnino del comune di Assemini dove una squadra di pronto intervento ha provveduto a spegnere il rogo che ha avvolto completamente l’auto e messo in sicurezza l’area circostante evitando la propagazione delle fiamme ad altre autovetture in sosta nelle vicinanze.