Grave incidente nella notte sulla strada statale 387 al km 10,200 in territorio del comune di Selargius , dove per cause ancora da accertare, un’autovettura ha invaso la corsia opposta ribaltandosi.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e la sede stradale, parte della carreggiata è stata interdetta per le operazioni di messa in sicurezza.

Sono intervenuti anche i Carabinieri per gestire la viabilità e per gli accertamenti e i rilievi di legge.