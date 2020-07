Un migrante algerino è stato arrestato dalla polizia al Cpa di Monastir.

Arrivato nei giorni scorsi insieme ad altri 88 migranti, l’uomo è stato portato come di consueto al Centro di Monastir per le operazioni di riconoscimento e fotosegnalazione.

Dal database della Polizia il controllo dattiloscopico e fotografico ha dato esito positivo. L’uomo infatti era già arrivato in Sardegna ed espulso ma nonostante il divieto di rientrare in Italia per il periodo di 5 anni, ha sfidato la sorte, incappando però nelle maglie della Polizia.

L’arresto è stato convalidato in videoconferenza rispettando le norme anti Covid19.