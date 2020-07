Non si placano le proteste degli operatori del mercatino di via Po, contrari al trasferimento dalla sede ‘storica’ di viale Trento e via Po che questa mattina stanno presidiano il parcheggio di via Po.

Una manifestazion simbolica per chiedere il mantenimento dello spazio: “Non esistono buoni e cattivi – spiegano – il mercatino deve rimanere dove è sempre stato. Non ci interessa che sia legale, ma non vogliamo essere illegali: non è la Giunta a legittimarci ma la nostra autorganizzazione”.